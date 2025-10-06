La valutazione europea sui tagli agli aiuti esteri da parte USA
Roma, 6 ottobre 2025 – I profondi tagli avviati dal presidente Donald Trump agli aiuti esteri degli Stati Uniti aprono la porta all’Unione europea per esercitare una maggiore influenza a livello internazionale, ma rischiano pure di compromettere i programmi sanitari e di favorire una rinascita dello Stao islamico in Siria. Quando l’amministrazione Trump ha smantellato i programmi di aiuti all’inizio di quest’anno, la posizione ufficiale dell’Unione europea era che il blocco non potesse “colmare il vuoto lasciato da altri”. Dietro le quinte, tuttavia, funzionari della Commissione europea e del Servizio europeo per l’Azione Esterna discutevano dei passi che l’UE avrebbe potuto intraprendere, purché questi servissero agli interessi e ai valori europei. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: valutazione - europea
Da oggi 18 al 20 settembre, il Comune di Tito ospiterà ufficialmente la Commissione ACES Europe per la valutazione del dossier di candidatura a Comune Europeo dello Sport 2027. Un appuntamento di rilevanza europea che vedrà la città presentare il p Vai su Facebook
La Commissione europea ha avviato 2 consultazioni pubbliche su Chips Act e Trasferimenti tecnologici: Si tratta di due importanti iniziative, relativamente alla valutazione del Chips Act (scadenza 28 novembre) e alla proposta di regolamento di esenzione… h - X Vai su X
La valutazione europea sui tagli agli aiuti esteri da parte USA - I tagli di Donald Trump agli aiuti esteri – 14 miliardi di dollari, pari al 41% del totale globale – aprono spazi di influenza per l’Unione europea, ma minacciano la stabilità di Paesi fragili e la so ... Come scrive msn.com