Roma, 6 ottobre 2025 – I profondi tagli avviati dal presidente Donald Trump agli aiuti esteri degli Stati Uniti aprono la porta all’Unione europea per esercitare una maggiore influenza a livello internazionale, ma rischiano pure di compromettere i programmi sanitari e di favorire una rinascita dello Stao islamico in Siria. Quando l’amministrazione Trump ha smantellato i programmi di aiuti all’inizio di quest’anno, la posizione ufficiale dell’Unione europea era che il blocco non potesse “colmare il vuoto lasciato da altri”. Dietro le quinte, tuttavia, funzionari della Commissione europea e del Servizio europeo per l’Azione Esterna discutevano dei passi che l’UE avrebbe potuto intraprendere, purché questi servissero agli interessi e ai valori europei. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La valutazione europea sui tagli agli aiuti esteri da parte USA