La Spezia, 5 ottobre 2025 – La storia non insegna quasi mai. Soprattutto quando si tratta di guadagni facili e capitali che crescono miracolosamente sull’albero come nella favola di Pinocchio anche gli spezzini sono pronti a approfittarne. Per poi cadere nella trappola. Come accaduto ormai una quarantina di anni fa quando migliaia di risparmiatori si ritrovarono senza una lira dopo aver consegnato il frutto del lavoro di una vita, liquidazioni e denaro in contanti nelle mani di un broker amegliese risultato poi un truffatore. La storia non insegna. Infatti in questi giorni si sta allargando a macchia d’olio la truffa a livello nazionale messa a segno da un portale di investimento che promettendo ricavi enormi attraverso il sistema, complicato, delle criptovalute prometteva significativi aumenti del capitale investito. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La truffa viaggia sul web. Decine di cittadini beffati dalle false criptovalute