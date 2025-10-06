La tregua a Domenica In è finita Enzo Miccio si arrabbia e Mara Venier comunica che lascia il programma
L’ultima puntata di Domenica In ha lasciato dietro di sé una scia di tensioni e dichiarazioni destinate a far discutere. Un momento che doveva celebrare la leggerezza della domenica pomeriggio si è trasformato in un piccolo caos televisivo, tra risate fuori copione e ospiti che si sono sentiti messi da parte. Il clima apparentemente disteso è improvvisamente esploso in diretta, quando Enzo Miccio ha perso la pazienza per le continue interruzioni e Mara Venier, con il suo consueto sorriso, ha lasciato intendere che questa sarà davvero la sua ultima stagione alla guida del programma. Un doppio scossone per il pubblico affezionato, che ora guarda con attenzione a ciò che accadrà nelle prossime puntate. 🔗 Leggi su Donnapop.it
In questa notizia si parla di: tregua - domenica
Meteo, arriva la tregua dal caldo record: da domenica temperature in discesa
Il meteo migliora: scaduta l'allerta, una tregua "salva" la domenica
Maltempo in Umbria: fine settimana all'insegna della instabilità e breve tregua domenica
#Hamas accetta il piano di tregua di #Trump e #Netanyahu con alcune condizioni, Trump nel mentre lancia un messaggio sui social indicando la scadenza per l'accettazione integrale del piano, domenica sera. https://bianet.org/haber/trump-hamas-aciklamasi - X Vai su X
? Il primo weekend di ottobre si preannuncia movimentato! Dopo giorni turbolenti, l’Italia sarà attraversata da correnti fredde e nuove perturbazioni. Sabato porterà una tregua parziale, con un cielo più sereno, ma attenzione: domenica arriverà un peggioram Vai su Facebook