La tregua a Domenica In è finita Enzo Miccio si arrabbia e Mara Venier comunica che lascia il programma

L’ultima puntata di Domenica In ha lasciato dietro di sé una scia di tensioni e dichiarazioni destinate a far discutere. Un momento che doveva celebrare la leggerezza della domenica pomeriggio si è trasformato in un piccolo caos televisivo, tra risate fuori copione e ospiti che si sono sentiti messi da parte. Il clima apparentemente disteso è improvvisamente esploso in diretta, quando Enzo Miccio ha perso la pazienza per le continue interruzioni e Mara Venier, con il suo consueto sorriso, ha lasciato intendere che questa sarà davvero la sua ultima stagione alla guida del programma. Un doppio scossone per il pubblico affezionato, che ora guarda con attenzione a ciò che accadrà nelle prossime puntate. 🔗 Leggi su Donnapop.it

