La transizione energetica è a un punto di svolta | scegliere se subirla o governarla
Riceviamo e pubblichiamo una nota di Angelo Contessa, presidente di Ance Brindisi, riguardo le prospettive di sviluppo e transizione energetica per la provincia di Brindisi.La transizione energetica è una sfida che richiede programmazione, competenze e responsabilità condivisa. Non può essere. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
In questa notizia si parla di: transizione - energetica
Online Enilive For 2024: il primo Report di sostenibilità. Focus su decarbonizzazione e transizione energetica
Energie rinnovabili, a Savignano Irpino incontro sul ruolo dei cittadini nella transizione energetica
Transizione ecologica. Un hub industriale sostenibile: "Qui la rinascita energetica"
Terna inaugura a Torino il nuovo Innovation Zone per la transizione energetica Leggi qui #LaChirico.it Vai su Facebook
In una fase in cui la transizione energetica deve essere al centro delle politiche europee e nazionali, la formazione diventa un fattore decisivo per restare competitivi. ... Leggi l'articolo completo -> http://rviv.ly/5dD8nG #corsidiformazione - X Vai su X
Transizione energetica, strada accidentata ma obbligata - La transizione energetica deve diventare “flessibile e pragmatica”, parole di Mario Draghi, ma resta “il percorso migliore a lungo termine per raggiungere l’indipendenza energetica”. Lo riporta huffingtonpost.it
Transizione energetica: è il momento dell’Italia. Gli operatori: «Ora regole chiare e digitalizzazione» - L’incontro tra istituzioni, investitori e regolatori: c’è interesse nel Paese, non serve semplificare ma standardizzare le norme ... corriere.it scrive