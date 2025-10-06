La tragedia di Concita | la verità nelle mani dei periti

Concita Perna aveva quarantun anni, viveva a Lioni. È morta nella notte tra mercoledì e giovedì, mentre le aprivano il ventre per far nascere suo figlio. Il bambino è vivo. Lei no.I primi segnali e il ricoveroAveva sentito un malore, la fatica di respirare come un peso sul petto. Era andata al. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

La doppia tragedia di Concita De Gregorio: la malattia che ha sconvolto la sua vita e il debito da 3 milioni

Concita morta di parto, un anno fa la tragedia della sorella Teresa: perse la vita durante un trapianto a Milano

Tragedia durante il parto: istituito un collegio di specialisti per l’autopsia di Concita Perna

Una tragedia ha colpito l’Irpinia: Concita Perna, 41 anni, è deceduta durante il parto al Malzoni Research Hospital di Avellino. #avellino #muoreparto #cronacaavellino #primopiano #social #storie #ultimenotizie Vai su Facebook

