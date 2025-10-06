La tragedia del figlio di Nina Moric e Fabrizio Corona | Carlos è gravemente malato ecco che cos’ha

Dietro le apparenze di una ritrovata serenità familiare, si cela una verità ben più complessa e dolorosa. Nina Moric ha rotto il silenzio con un lungo sfogo pubblicato sui social, raccontando una realtà difficile che riguarda suo figlio Carlos Maria Corona, 23 anni, nato dalla relazione con Fabrizio Corona. L’ex modella ha denunciato pubblicamente l’ assenza dell’ex compagno nella vita del figlio, sia sul piano umano che economico, parlando apertamente della condizione psicologica di Carlos e del peso che grava interamente su di lei. Una testimonianza forte, che segna un nuovo punto di rottura tra i due genitori, già protagonisti in passato di frequenti tensioni mediatiche. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - La tragedia del figlio di Nina Moric e Fabrizio Corona: Carlos è gravemente malato, ecco che cos’ha

In questa notizia si parla di: tragedia - figlio

Palinuro, sfiorata la tragedia in mare: madre e figlio salvati dai bagnini nonostante la bandiera rossa

Camollia, tragedia sfiorata. I genitori: “Hanno tentato di uccidere nostro figlio, se qualcuno ha visto parli”

Addio a Sergio Cianti, la sua battaglia per le autostrade più sicure dopo la tragedia del figlio

Mario è il figlio maggiore di Salvatore Ocone, l'unico che non era a casa al momento della tragedia familiare. Il più grande rammarico: "Se ci fossi stato io...." Vai su Facebook

Dramma al funerale del figlio, padre muore mentre entra la bara in chiesa #tragedia #funerale - X Vai su X

“Carlos è malato” Nina Moric svela ora la drammatica situazione del figlio poi le durissime accuse a Fabrizio Corona - Scopri la complessa storia tra Nina Moric e Fabrizio Corona, tra tensioni familiari e il benessere del loro figlio Carlos. Scrive bigodino.it

Nina Moric contro Fabrizio Corona per la malattia di loro figlio Carlos: ''Si rifiuta di contribuire, pago io cure e farmaci'' - E’ una durissima accusa quella che Nina Moric rivolge a Fabrizio Corona nel pomeriggio di venerdì 3 ottobre. gossip.it scrive