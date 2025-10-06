la toscana si illumina di verde per la giornata mondiale della salute mentale

Firenze, 6 ottobre - La Toscana si illumina di verde in occasione della Giornata mondiale della salute mentale, grazie al Coordinamento Toscano delle Associazioni per la Salute Mentale, che ha aderito alle iniziative promosse a livello nazionale. Non solo i luoghi simbolo e storici di Firenze, Pisa, Lucca e Grosseto e di tante altre città Toscane e Italiane si accenderanno di verde, ma tutto il territorio regionale sarà coinvolto in numerose attività a sostegno della causa, tra eventi culturali, incontri pubblici, marce, spettacoli e momenti di confronto. Il tema scelto per l’edizione 2025 dalla Federazione Mondiale per la Salute Mentale (WFMH), che dal 1992 promuove questa giornata a livello internazionale, è di stringente attualità: “Salute mentale e accesso ai servizi in situazioni di catastrofi ed emergenze”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

