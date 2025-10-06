La Torre di Babele con Corrado Augias su La7 | le anticipazioni del 6 ottobre

Il mito americano è in crisi. Disuguaglianze, tensioni sociali e l’eredità di Trump mostrano le crepe del sogno occidentale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - La Torre di Babele con Corrado Augias su La7: le anticipazioni del 6 ottobre

In questa notizia si parla di: torre - babele

Batman affronta nuovamente la torre di babele dopo 25 anni

Liti e flop, De Zerbi nel mirino della stampa francese: Marsiglia "Torre di Babele"

La Torre di Babele, su La7 torna il programma di Corrado Augias con una nuova stagione

Romano Prodi ospite di Corrado Augias a La Torre di Babele commenta le parole di Zelensky: il leader ucraino aveva dichiarato che "il prossimo obiettivo potrebbe essere l'Italia". Prodi definisce la frase "imprudente" ma comprensibile, spiegando che si tratta Vai su Facebook

La Torre di Babele con Corrado Augias su La7: le anticipazioni del 6 ottobre - Prosegue oggi, lunedì 6 ottobre 2025, in prima serata su La7 La Torre di Babele, il programma condotto da Corrado Augias: le anticipazioni. gazzetta.it scrive

Augias gela Bersani in tv: “Queste sono le armi della Meloni che la sinistra non ha” - Faccia a faccia in tv tra Corrado Augias e Pier Luigi Bersani con diversi temi affrontati soprattutto sulla violenza e l'odio politico. Lo riporta newsmondo.it