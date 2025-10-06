La Torre di Babele Augias affronta il mito americano
Per decenni l’ America è stata un modello: patria della libertà, dell’innovazione, della democrazia e della modernità. Hollywood, il jazz, la Silicon Valley e le università d’élite hanno contribuito a costruire un’ immagine potente e positiva. Oggi però quel mito appare incrinato. Donald Trump ha saputo interpretare e amplificare queste lacerazioni, rendendo la domanda più attuale che mai: come si salva l’idea stessa di America e, con essa, l’ intero Occidente? Questi i temi al centro del nuovo appuntamento con La Torre di Babele, il programma di Corrado Augias in onda questa sera, lunedì 6 ottobre, alle 21:15 su La7. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
