La Torre di Babele Augias affronta il mito americano | ospiti Walter Veltroni Gianrico Carofiglio e Silvia Ronchey 6 ottobre 2025
La Torre di Babele torna stasera, lunedì 6 ottobre 2025, alle 21:15 su La7 con una puntata dedicata al mito americano: dall’immagine di Paese-guida della libertà e dell’innovazione alle lacerazioni che oggi ne mettono in discussione la leadership culturale e democratica. Indice. La Torre di Babele, anticipazioni 6 ottobre 2025: “Il mito americano”. Ospiti e approccio della puntata. Attualità e prospettiva. Orario e dove vederlo. FAQ La Torre di Babele, anticipazioni 6 ottobre 2025. La Torre di Babele, anticipazioni 6 ottobre 2025: “Il mito americano”. Per decenni gli Stati Uniti sono stati modello di democrazia, modernità e soft power (Hollywood, jazz, Silicon Valley, università d’élite). 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
