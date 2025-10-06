La Ternana si gode la doppia festa | Mi prendo la grande reazione
La classifica si rafforza, in vista di tre partite che diranno molto. Battendo in rimonta il Pineto le fere hanno onorato i festeggiamenti per il centenario, reagendo nel modo migliore al passo falso di Ravenna e alla relativa deludente prestazione. E’ una Ternana che, proprio ad eccezione di quanto visto al "Benelli", sta confermando di avere grande carattere nella ricerca del risultato e che denota una crescita a livello tecnico-tattico. "Contro il Pineto la nostra partenza non è stata buona – ha commentato Fabio Liverani – segno che non eravamo concentrati. Poi c’è stata un’ottima reazione, con il gioco e le occasioni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
La Ternana si gode il bis e torna a sorridere: "I ragazzi hanno fame e voglia di vincere"
