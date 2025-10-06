La tempesta perfetta ecco come e perché il Bayesian è affondato in sei minuti
Per dare una spiegazione al naufragio del Bayesian, il veliero di 56 metri affondato nel mare di Porticello il 19 agosto dell'anno scorso, si sono fatte ipotesi anche fantascientifiche, immaginando nel piccolo porto vicino a Santa Flavia addirittura la presenza di sommergibili e Servizi segreti. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In questa notizia si parla di: tempesta - perfetta
Meloni, tempesta perfetta: Pnrr in esaurimento, dazi Usa e migranti. Governo alle corde
Dazi, scatta l’allarme: "Tempesta perfetta sull’export pisano"
Coldiretti spiega perché i dazi di Trump sono una “tempesta perfetta” e che danni faranno all’Italia
CIRO CERUTI al Teatro Troisi con il nuovo spettacolo “La Tempesta Perfetta” ? 14 e 15 ottobre – ultimi biglietti disponibili! Buone posizioni garantite! Ciro Ceruti è un uragano di risate con una comicità travolgente Biglietti in promozione speci Vai su Facebook
Il giorno della tempesta perfetta in Francia: "Blocchiamo tutto" in piazza. La mobilitazione nazionale prende forza e "Nicolas che paga” diventa virale: un simbolo che unisce scontento sociale, fiscale e politico. Di Stefano Pistolini - X Vai su X
La tempesta perfetta, Italia 1/ Trama e cast del film d’avventura con George Clooney, oggi 1 ottobre 2025 - La tempesta perfetta, in onda oggi, mercoledì 1 ottobre, su Italia 1 alle 23. Scrive ilsussidiario.net
La tempesta perfetta. Milano oltre le chiacchiere, gli slogan, le inchieste - Lo si diceva una volta a proposito di Napoli, espressione suggerita dal gran film di Francesco Rosi, ... Si legge su huffingtonpost.it