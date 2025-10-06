La tecnologia per prevedere il futuro della moda

SCANSIONARE I SOCIAL per capire le tendenze della moda, dal colore al modello analizzando le immagini più richieste e i colori di tendenza. Il sistema ideato consiste in un framework innovativo, che mira a sfruttare tecniche di deep learning per automatizzare diversi task, con l’obiettivo finale di generare un’analisi automatica dei dati rilevanti presi da Instagram e, raccogliendo tali dati, prevedere le tendenze future nel campo della moda e assistere i creativi e i designer nel loro processo decisionale. Questo consente di valutare, confrontare e prevedere le tendenze nelle città più alla moda, da Parigi a New York, da Milano a Londra o a Tokyo, con l’obiettivo di supportare gli esperti di moda nella creazione di nuove collezioni che corrispondano ai gusti dei clienti di una specifica area. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

