La tecnologia per prevedere il futuro della moda
SCANSIONARE I SOCIAL per capire le tendenze della moda, dal colore al modello analizzando le immagini più richieste e i colori di tendenza. Il sistema ideato consiste in un framework innovativo, che mira a sfruttare tecniche di deep learning per automatizzare diversi task, con l’obiettivo finale di generare un’analisi automatica dei dati rilevanti presi da Instagram e, raccogliendo tali dati, prevedere le tendenze future nel campo della moda e assistere i creativi e i designer nel loro processo decisionale. Questo consente di valutare, confrontare e prevedere le tendenze nelle città più alla moda, da Parigi a New York, da Milano a Londra o a Tokyo, con l’obiettivo di supportare gli esperti di moda nella creazione di nuove collezioni che corrispondano ai gusti dei clienti di una specifica area. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: tecnologia - prevedere
Peter Drucker diceva che è impossibile prevedere il futuro. L’importante, a suo avviso, era comprendere “Il futuro che è già qui”, quello che impatta sulle nostre vite. Quanto però riusciamo a comprenderlo? Dalla tecnologia alle dinamiche sociali, pensiamo an Vai su Facebook
La tecnologia per prevedere il futuro della moda - SCANSIONARE I SOCIAL per capire le tendenze della moda, dal colore al modello analizzando le immagini più richieste e ... Lo riporta msn.com
La tecnologia etica della moda: a lezione di futuro e intelligenza artificiale - In occasione della prossima edizione di Pitti Immagine Uomo, che si terrà alla Fortezza da Basso, a Firenze, ... Come scrive ilsole24ore.com