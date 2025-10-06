La tavoletta del WC viola mi ha rivelato la gravidanza | la storia social smentita dai ginecologi

Nel 2020 una giovane donna di New York, Naginah Gogolli, ha notato che la tavoletta del suo water si colorava di viola, scoprendo poco dopo di essere incinta. Il fenomeno, diventato virale, ha acceso la curiosità della rete, ma gli esperti frenano: nessuna prova scientifica collega la gravidanza al misterioso cambio di colore, più probabilmente dovuto a tessuti, cosmetici o materiali del sedile. 🔗 Leggi su Fanpage.it

