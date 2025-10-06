TAV TREVIGLIO BRIANZA 82 FABO 72 TREVIGLIO Rubbini 9, Morina 12, Rossi T. 4, Taflaj 6, Anaekwe 16, Restelli 14, Marcius 11, Agostini 5, Anchisi 5, Reati ne, Ronchi ne, Daccò ne. All. Villa Rossi F. 8, Aukstikalnis 16, Natali 4, Chinellato 27, Giombini 12, Ricci 3, Sgobba 2, Dell’Uomo, Kamate, Mastrangelo, Antonelli ne, Benites ne. All. Barsotti ARBITRI Boscolo, Scarfò e Di Luzio NOTE parziali 19-20, 39-34, 69-52 Arriva molto prima del previsto il primo ko stagionale per la Fabo Herons Montecatini. Gli "aironi" cadono per la seconda volta al PalaFacchetti dopo gara-1 di semifinale playoff della scorsa stagione, ma stavolta la sconfitta è più netta di quanto il punteggio (82-72 il finale) tenderebbe a indicare e suggerisce che qualcosa da sistemare c’è, anche in una squadra apparentemente impossibile da battere come quella rossoblù. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La Tav viaggia più veloce. Niente da fare per la Fabo