La Tav Treviglio spezza la maledizione degli Herons | seconda vittoria stagionale
Treviglio. La TAV Treviglio stoppa la corsa degli Herons Montecatini conquistando anche i primi punti casalinghi del campionato. Alla PalaFacchetti BCC Carate e Treviglio Arena i biancoverdi trovano la spinta di Anaekwe (31 di valutazione) per recuperare anche 9 lunghezze di svantaggio. Con un grande terzo quarto la gara va a favore dei trevigliesi: 82-72 alla fine. Il primo starting five casalingo di coach Villa è con Morina, Rubbini, Rossi, Taflaj e Anaekwe. Il tecnico dei toscani Barsotti punta su F. Rossi, Aukstikalnis, Chinellato, Natali e Giombini. La prima frazione viaggia con grande intensità ed estremo equilibrio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
In questa notizia si parla di: treviglio - spezza
