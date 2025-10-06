La svolta di Papa Leone XIV | toglie allo Ior l’esclusività negli investimenti Cosa significa

Città del Vaticano, 6 ottobre 2025 –  Corresponsabilità e non esclusività. Anche nella gestione degli investimenti vaticani. Papa Leone XIV, per il suo primo motu proprio, sceglie di mettere mano a un tema delicato come le finanze d'Oltretevere e per farlo non esita a togliere allo Ior (Istituto per le opere religiose) l'esclusività negli investimenti, anche a costo di abrogare una disposizione del suo predecessore, Francesco, lo stesso che all'inizio del suo pontificato nel 2013 aveva vagheggiato perfino la possibilità di chiudere i battenti della cosiddetta banca vaticana. Con la nuova lettera apostolica in forma di motu proprio - una legge di diritto canonico a tutti gli effetti -, dal titolo Coniuncta cura, il Pontefice abroga il rescritto di Bergoglio, datato 2022, sull’amministrazione e gestione delle attività finanziarie e della liquidità della Santa Sede e delle istituzioni collegate. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

