La Superluna del 7 ottobre | un cielo da non perdere
La Luna torna a prendersi la scena nel cielo d’autunno. Il 7 ottobre, alle 05:49 del mattino, sarà protagonista la prima Superluna dell’anno, un evento suggestivo che regala spettacolo a chi sa osservare. Apparirà leggermente più grande e luminosa del solito, grazie alla sua vicinanza alla Terra, e porterà con sé anche un carico di leggende, storie e simboli antichi. Che cos’è una Superluna e perché è speciale. Con il termine Superluna si indica una Luna piena che si verifica in prossimità del perigeo, cioè il punto dell’orbita lunare più vicino alla Terra. In questa occasione, la distanza sarà di 359. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
