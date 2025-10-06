La SU7 se n' è andata da sola? Xiaomi chiarisce la vicenda
Non un glitch del software dell'auto, ma un comando lanciato dal telefono del cliente che avrebbe attivato la funzione di parcheggio da remoto. Ma ancora non è chiaro perché sia accaduto. 🔗 Leggi su Dday.it
