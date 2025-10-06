La SU7 se n' è andata da sola? Xiaomi chiarisce la vicenda

Dday.it | 6 ott 2025

Non un glitch del software dell'auto, ma un comando lanciato dal telefono del cliente che avrebbe attivato la funzione di parcheggio da remoto. Ma ancora non è chiaro perché sia accaduto. 🔗 Leggi su Dday.it

