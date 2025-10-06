La strategia di Trump per smantellare il regime di Maduro passa dal narcotraffico

Formiche.net | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il raid che la notte di venerdì ha lasciato quattro morti in acque internazionali del Mar dei Caraibi, il governo americano continua la lotta contro il regime di Nicolas Maduro e la rete di narcotraffico in Venezuela. L’operazione, che si inserisce in una più ampia strategia di escalation voluta dalla Casa Bianca per contrastare il flusso di droga verso gli Stati Uniti, come scritto da Formiche.net, è solo una delle strategie messe in atto dall’amministrazione di Donald Trump per smantellare il sistema di narco-stato della dittatura venezuelana. Ci sono altri fronti per combatterlo. Il presidente Donald Trump ha informato che gli Stati Uniti sono in un conflitto armato contro i cartelli della droga. 🔗 Leggi su Formiche.net

