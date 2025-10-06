La Stosa Virtus detta legge in trasferta a Cecina I rossoblù fanno la voce grossa per tutto il match

CECINA 69 STOSA 82 CECINA: Parietti, Sabotig 5, Roventini ne, Pistolesi T 6, Barbotti 10, Bruci 5, Saccaggi 19, Bruni 12, Vergottini ne, Pistolesi N 10, Pepaj 2, Lancioni. All. Da Prato. STOSA: Braccagni 4, Redaelli 5, Costantini 19, Calvellini 4, Morciano 18, Gianoli 12, Bartelloni 6, Guerra 12, Cini ne, Crocetta 2. All. Evangelisti. Parziali: 21-22; 32-45; 50-64. CECINA – La Virtus espugna il parquet di Cecina con una prova solida e convincente. I rossoblù si impongono dopo aver condotto per tutti i 40 minuti di gioco. Inizio partita molto equilibrato: la Stosa colpisce con Costantini e Morciano mentre i locali rispondono con Pistolesi e Sabotig. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

