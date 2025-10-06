La storia di Ed Gein il serial killer necrofilo | la madre autoritaria gli omicidi e i cadaveri in casa

La storia di Ed Gein, il "macellaio di Plainfield", è forse una delle più inquietanti della cronaca nera americana. A lui è dedicata anche la terza stagione di Monster, uscita il 3 ottobre su Netflix. Confessò crimini orribili ma scampò la sedia elettrica poiché gli fu riconosciuta l'infermità mentale. Morì per insufficienza respiratoria, a 77 anni, in un ospedale psichiatrico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

