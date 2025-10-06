Wellington (Nuova Zelanda), 6 ottobre 2025 - Un fotografo e blogger neozelandese ha trovato e catturato con la sua macchina lo scorcio di una delle spiagge più famose al mondo. Liam, noto sui social con il nome di 'GetlostwithLiam', ha pubblicato sui propri profili una fotografia ritraente il paesaggio di Wharariki Beach, uno splendido litorale sabbioso che si affaccia sul Mar di Tasmania e situato nell'estremità settentrionale della South Island neozelandese. Il luogo è noto ai più per essere un celebre sfondo della schermata iniziale di Microsoft. La spiaggia . Il video di GetlostwithLiam, risalente ai giorni a cavallo tra lo scorso febbraio e marzo ma pubblicato ad agosto, mostra Wharariki Beach in tutto il suo splendore tra le luci del giorno e quelle del tramonto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La storia dell’influencer neozelandese che ha trovato la spiaggia di Windows 10 e l’ha postata sui social