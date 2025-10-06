La Stampa sottolinea la lezione di Vlahovic a Leao
Antonio Barillà sulle pagine della Stampa ripercorre la sfida di ieri sera tra Juventus e Milan. Un nulla di fatto per le due squadre, ma il campo ha evidenziato le differenze tra i due campioni Vlahovic e Leaco. “Il semplice conto della lavandaia assegna al Milan i rimpianti maggiori, ma è anche vero che il punto finale vale di più: permette di scollinare indenne una trasferta delicatissima, confermando un’ottima personalità per la coesione mantenuta dopo l’errore dal dischetto, e di rimanere a -2 dalla vetta. La Juve è solo un gradino sotto e l’uscita dalla zona Champions, dato il campionato ai primi vagiti e le distanze minuscole, un dettaglio: quel che preoccupa è la pareggite acuta che alla lunga rischia di frenare scalata e sogni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
In questa notizia si parla di: stampa - sottolinea
Igor Tudor ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del big match di Serie A tra Juventus e Milan Il tecnico bianconero ha sottolineato le difficoltà della gara e del buon momento della squadra di Allegri, ma anche come per vincere servirà cura dei de Vai su Facebook
Le parole di Antonio Conte in conferenza stampa Elogi per "l'immortale" Juan Jesus e soprattutto i complimenti ai due giovani provenienti dal vivaio, Vergara e Ambrosino: Conte sottolinea la loro crescita e non esclude un futuro utilizzo #Conte #Na - X Vai su X
La Stampa sottolinea la lezione di Vlahovic a Leao - Milan Vlahovic non si ritaglia occasioni però dimostra grinta e attaccamento, mentre Leao si smarrisce e manca di ferocia ... Riporta ilnapolista.it
Da scarto a risorsa Juve, La Stampa titola: "Vlahovic, adesso il rinnovo è più vicino" - E se la telenovela estiva che ha portato la Juventus e Dusan Vlahovic a rompere quasi del tutto adesso si riaprisse? Da tuttomercatoweb.com