Antonio Barillà sulle pagine della Stampa ripercorre la sfida di ieri sera tra Juventus e Milan. Un nulla di fatto per le due squadre, ma il campo ha evidenziato le differenze tra i due campioni Vlahovic e Leaco. “Il semplice conto della lavandaia assegna al Milan i rimpianti maggiori, ma è anche vero che il punto finale vale di più: permette di scollinare indenne una trasferta delicatissima, confermando un’ottima personalità per la coesione mantenuta dopo l’errore dal dischetto, e di rimanere a -2 dalla vetta. La Juve è solo un gradino sotto e l’uscita dalla zona Champions, dato il campionato ai primi vagiti e le distanze minuscole, un dettaglio: quel che preoccupa è la pareggite acuta che alla lunga rischia di frenare scalata e sogni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - La Stampa sottolinea la lezione di Vlahovic a Leao