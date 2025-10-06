La stagione del Volley Bergamo parte da Monza | sfida a Vero Volley per iniziare il campionato
La stagione del Volley Bergamo 1991 inizia con uno speciale monday night in trasferta contro una delle grandi potenze del campionato di Serie A1: Vero Volley. All’OpiQuad Arena di Monza le rossoblù fanno il loro debutto con la prima gara ufficiale del 202526. Lunedì 6 ottobre, alle 20.30, si alzerà il velo sulle rossoblù finalmente al completo, dopo la presentazione di metà settimana scorsa che ha di fatto inaugurato il momento in cui si fa “sul serio”. Ovvero: stop alle amichevoli, adesso bisogna essere protagonisti, come sottolineato dallo stesso Andrea Veneziani. L’arrivo di Kendall Kipp di solo pochi giorni fa non ha consentito allo staff tecnico di mettere alla prova a lungo termine il nuovo sestetto, nemmeno in occasione dell’ultimo test match andato in scena con Trento a Treviglio nella giornata di giovedì: un attacco influenzale ha infatti messo ko sia l’opposto americano che Cese Montalvo, costringendole ad alcuni giorni di riposo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
