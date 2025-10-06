La sorpresa del girone è il Sant’Agostino nel gruppo al comando Bagarre nelle prime posizioni guidano in quattro Domenica al Mazza un’altra capolista il Cava Ronco

Sei squadre racchiuse in un punto. Il colpaccio sferrato dalla Spal nell’anticipo di Budrio ha rivoluzionato la classifica del girone B di Eccellenza, col Castenaso che viene raggiunto in vetta da Medicina Fossatone, Cava Ronco e Sant’Agostino a quota 13 punti. A -1 troviamo la squadra di Di Benedetto, agganciata dal sorprendente Fratta Terme (2-1 sul Mesola). La notizia principale di giornata però è la seconda sconfitta di fila dell’ambizioso Mezzolara, finito al tappeto sul campo di un Medicina Fossatone (1-0 il punteggio) ammazzagrandi che si gode il primo posto. Si conferma formazione piuttosto attrezzata il Cava Ronco, prossimo avversario della Spal: i forlivesi si impongono nettamente sul campo dell’Osteria Grande (0-2), che in precedenza non aveva mai perso. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

