La soluzione green per le auto d’epoca | Un nuovo propellente abbatte le emissioni

Che si tratti di persone o di auto, Alberto Scuro non fa distinzione: parla sempre di paziente. Chirurgo vascolare in pensione, il 67enne ha trasformato la sua passione per le macchine d’epoca nella sua occupazione diventando il presidente dell’Automotoclub storico italiano (Asi). Un ambito che dall’esterno può sembrare stantio, ma che al contrario porta con sé grandi innovazioni. Tra queste la sfida di “curare”, appunto, le marmitte delle auto per diminuirne le emissioni fino all’80%. Per Scuro, grazie a un nuovissimo propellente made in England, la sfida è accettata e vinta. Il capitale culturale delle auto e la soluzione “green”. 🔗 Leggi su Open.online