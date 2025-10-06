La soluzione green per le auto d’epoca | Un nuovo propellente abbatte le emissioni

Open.online | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Che si tratti di persone o di auto, Alberto Scuro non fa distinzione: parla sempre di paziente. Chirurgo vascolare in pensione, il 67enne ha trasformato la sua passione per le macchine d’epoca nella sua occupazione diventando il presidente dell’Automotoclub storico italiano (Asi). Un ambito che dall’esterno può sembrare stantio, ma che al contrario porta con sé grandi innovazioni. Tra queste la sfida di “curare”, appunto, le marmitte delle auto per diminuirne le emissioni fino all’80%. Per Scuro, grazie a un nuovissimo propellente made in England, la sfida è accettata e vinta. Il capitale culturale delle auto e la soluzionegreen”. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

In questa notizia si parla di: soluzione - green

ZERO SPESA PER IL BUCATO: il segreto del chimico dei detersivi è pazzesco I Super risparmio, soluzione green e tasche gonfie

Funivia delle Mele, la soluzione green che evita 5mila viaggi in camion

La soluzione green per le auto d’epoca: «Un nuovo propellente abbatte le emissioni» - E ha importato dal Regno Unito un nuovo propellente, che abbatte le emissioni quasi completamente ... Si legge su msn.com

Le auto elettriche sono davvero la soluzione più green e il futuro della mobilità? - Mentre si pensa in Europa di mettere al bando tutte le vetture a combustibili fossili, i dubbi ... Segnala greenme.it

Cerca Video su questo argomento: Soluzione Green Auto D8217epoca