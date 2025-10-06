La sicurezza sul lavoro è responsabilità di tutti | seminario del Sinalp e Unicoop Sicilia

Al giorno d'oggi in Italia la sicurezza sul lavoro è un tema di fondamentale importanza che coinvolge tutti: lavoratori, aziende, istituzioni e società. Nel 2024, in Italia, si sono registrati 1.090 infortuni mortali sul lavoro, con un trend in crescita del 4,7% rispetto all'anno precedente. 🔗 Leggi su Palermotoday.it