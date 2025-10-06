Proseguono gli incontri dedicati ai capolavori della letteratura italiana contemporanea a cura di Angela Albanese. Oggi alle 17,30 all’aula Manodori dell’Università, in viale Allegri a Reggio, è in programma ‘Noi fummo i Gattopardi’, il cinema di Luchino Visconti per il romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, con l’intervento di Maria Antonietta Ferraloro (foto). Un ciclo che affronta il tema della Sicilia. Oggi alle 19 (e domani alle 21) al cinema Rosebud viene proposto il film ’Dalai Lama. La saggezza della felicità’, in versione originale e con sottotitoli in italiano. Un documentario che offre un ritratto cinematografico del 14esimo Dalai Lama, Tenzin Gyatso, in occasione del suo novantesimo compleanno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La Sicilia e i ‘Gattopardi’, l’incontro