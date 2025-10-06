La Sicilia e i ‘Gattopardi’ l’incontro
Proseguono gli incontri dedicati ai capolavori della letteratura italiana contemporanea a cura di Angela Albanese. Oggi alle 17,30 all’aula Manodori dell’Università, in viale Allegri a Reggio, è in programma ‘Noi fummo i Gattopardi’, il cinema di Luchino Visconti per il romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, con l’intervento di Maria Antonietta Ferraloro (foto). Un ciclo che affronta il tema della Sicilia. Oggi alle 19 (e domani alle 21) al cinema Rosebud viene proposto il film ’Dalai Lama. La saggezza della felicità’, in versione originale e con sottotitoli in italiano. Un documentario che offre un ritratto cinematografico del 14esimo Dalai Lama, Tenzin Gyatso, in occasione del suo novantesimo compleanno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: sicilia - gattopardi
Un matrimonio da far impallidire quello di Bezos. Da fare crepare di invidia Dolce & Gabbana e la british aristocracy. Alessandra India Pacifico e il duca Federico Berlingeri di Casalnuovo sono i nuovi gattopardi della Sicilia.
L’eredità dei gattopardi di Marcello Simoni ?Dal 4 novembre in libreria, preorder attivo L’autore italiano di thriller storici n°1 in Italia e più letto nel mondo Un autore da due milioni di copie Vincitore del Premio Bancarella Tradotto in 18 Paesi Una congiura, u Vai su Facebook