La sfida di Renzi | Noi il voto utile dei moderati

"Senza Casa Riformista il Quirinale diventa la casa sovranista fra due anni. O costruiamo una realtà che fa il 10% o al prossimo giro ci troviamo la Meloni con i pieni poteri. E’ chiaro o vi dobbiamo fare uno schemino?". Matteo Renzi nella sua testa ne ha già fatti due, uno per le politiche del ‘27, l’altro più stringente per le regionali della settimana prossima. A rimarcare che la sfida nella sfida di queste elezioni tra il governatore uscente Eugenio Giani e il sindaco FdI Alessandro Tomasi è tra Casa Riformista e FI. "A tutti i moderati, siamo noi il voto utile", profetizza l’ex premier dal palco della Leopolda 13. 🔗 Leggi su Lanazione.it

