L’espansione verso est dell’alta pressione proteggerà per qualche giorno l’Europa occidentale e il Mediterraneo dall’arrivo delle perturbazioni atlantiche. Ci attende pertanto una settimana in prevalenza soleggiata, anche se non mancherà il passaggio di qualche nuvola, per lo più innocua. Le temperature rimarranno sostanzialmente stazionarie per alcuni giorni e saranno prevalentemente influenzate dal livello di serenità del cielo. Le previsioni a cura di Ivan Malaspina del Centro Meteo Lombardo. Lunedì 6 ottobre 2025 Tempo Previsto: al mattino cieli sereni o poco nuvolosi su tutta la regione con qualche annuvolamento sull’alta Valtellina. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - La settimana inizia sotto il sole: le massime tornano sopra i 20 gradi