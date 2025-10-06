La Scozia desiderosa di modellare il proprio destino davanti alle qualificazioni cruciali della Coppa del Mondo
2025-10-06 17:41:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: L’assistente allenatore della Scozia Steven Naismith afferma che la squadra nazionale mira a niente di meno che i punti massimi rispetto agli infissi di questo mese mentre cercano di prendere il controllo della loro campagna di qualificazione della Coppa del Mondo. Avendo raggiunto l’ultima volta una Coppa del Mondo nel 1998, gli scozzesi stanno cercando di terminare più di un quarto di secolo di assenza dal più grande palcoscenico del calcio. Ospiteranno la Grecia giovedì prima di accogliere la Bielorussia a Hampden Park domenica. 🔗 Leggi su Justcalcio.com