“La vendita di San Siro? È come se mi togliessero un pezzo di cuore per me che ci sono cresciuto”. Enrico Bertolino, comico e grande tifoso interista, parla a margine dell’iniziativa dell’associazione “Amiche per mano” a Paderno Dugnano. Una camminata per la sensibilizzazione e la prevenzione sul tumore al seno a cui hanno partecipato in tanti, compresa l’ex pallavolista Francesca Piccinini e appunto lo stesso Bertolino. Che di fronte a una domanda sulla demolizione del Meazza da parte di Inter e Milan, non si è tirato indietro: “Forse le logiche della modernità sono quelle, però è la Scala del calcio e la Scala non si demolisce, si ristruttura. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “La Scala del calcio non si demolisce, si ristruttura”: Enrico Bertolino contro la vendita di San Siro | Video