La Savino Del Bene cerca conferme al top Debutto a Villafranca nel ’Monday night’

Per l’avvio del campionato di A1 2025-26 la Lega volley ha varato una soluzione inedita con il ‘ Monday night ’: stasera con inizio alle 20,30 tutte e sette le partite in contemporanea. La Savino Del Bene Scandicci, terza un anno fa in Italia e vicecampione d’Europa, debutterà a Villafranca Piemonte, ospite del Monviso Volley, l’ex Pinerolo (diretta su Dazn e vbtv). Rispetto alla passata stagione la squadra di Marco Gaspari si è notevolmente rinnovata, soprattutto in banda dove, accanto alla confermata Ruddins sono arrivate la campionessa olimpica Caterina Bosetti, rientrata in Italia dopo un anno con la maglia del VakifBank campione di Turchia, le americane Avery Skinner (d’argento ai Giochi di Parigi) ex Chieri, e Sarah Franklin reduce dalla League One Volleyball, oltre a Gaia Traballi dal Perugia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

