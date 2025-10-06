La Sangiustese si sblocca crisi Chiesanuova
0 SANGIUSTESE 1: Monti, Parioli, Mosquera (39'st Sopranzetti), Monaco, Diouane (24'st Papa), Tanoni (36'st Di Paolo), Pasqui, Russo, Persiani, Mongiello, Bambozzi (43'st D'Alesio). All. Mobili. SANGIUSTESE: Rossi, Cresci (34'st Giandomenico), Pasqualini, Raparo, Wahi, Iommi, Perpepaj (40'st Ausili), Ruggeri, Grassi (46'st Formentini), Crescenzi, Masi (26'st Di Giminiani). All. Sansovini. Arbitro: Cittadini di Macerata. Rete: 10'st Perpepaj. Note: spettatori 250 circa; ammoniti Russo, Pasqui, Rossi, Di Giminiani, Iommi. Nel giorno dell'epilogo di Clown&Clown, la Sangiustese torna da Chiesanuova senza naso rosso ma con un sorriso largo così, e festeggia la prima vittoria in campionato.
