La Sangio mette sotto la capolista Castrovilli riporta il sorriso
Lastrigiana 0 Sangiovannese 1 LASTRIGIANA: Marziano, Pierattini, Gonfiantini, Zefi, Falciani, Massaro (41’ st Fontani) Romei (32’ st Bianchi), El Youssefy (1’ st Baldini), Mandolini (22’ st Becagli), Campagna, Sarti. A disp: Chiarello, Guasti, De Pascalis, Diarra, Pezzano. All. Guasti SANGIOVANNESE (3-5-2): Barberini; Ferrante, Manes, Yade; Gozzini (22’ st Zoppi), Falugiani (5’ st Gori), Noferi, Romanelli, Perin; Borri (33’ st Stopponi), Fiaschi (5’ st Castrovilli); Borri. A disp: Brogi, Nocentini, Agrello, Rossi, Lombardi. All. Calderini Arbitro: Rinaldi di Empoli (Napolano-Dore) Rete: 24’ st Castrovilli Note: ammoniti: Romanelli, Ferrante, Fiaschi, Guasti, Yade, Falciani. 🔗 Leggi su Lanazione.it
