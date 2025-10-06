La Sampdoria risorge ma piedi per terra | cosa funziona cosa manca e quali sono gli obiettivi

La Sampdoria vince e convince contro il Pescara, scaccia la crisi e comincia la risalita della classifica, sperando non sia solo un fuoco di paglia. Dopo la sosta ci sarà già un primo banco di prova importante, il derby contro l'Entella in calendario venerdì 17 ottobre alle ore 20:30, uno scontro. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In questa notizia si parla di: sampdoria - risorge

La Sampdoria risorge, ma piedi per terra: cosa funziona, cosa manca e quali sono gli obiettivi - L'analisi dopo sette giornate in cui i blucerchiati hanno raccolto cinque punti, la vittoria contro il Pescara ha consolidato la posizione di Donati, bravo a tenere la barra dritta in mezzo alla tempe ... Come scrive genovatoday.it