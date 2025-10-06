La Russia risponde sui droni irridendo l' Europa
Milano, 6 ott. (askanews) - La Russia risponde sui droni irridendo l'Europa. Dmitry Medvedev, ex presidente russo, ha dichiarato che resta un mistero chi si celi dietro l'ondata di disagi causati dai droni in vari paesi europei, ma che gli incidenti servirebbero come promemoria per gli europei - "dalla mentalità ristretta", dice - sui pericoli della guerra. "Forse allora capiranno cos'è la guerra. E staccheranno la testa ai loro mostri come Merz e Macron" ha scritto sui social, secondo il suo consueto stile. Medvedev, ora vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, ha invece minimizzato la teoria secondo cui i recenti disagi, compresi quelli al traffico aeroportuale in Paesi Nato come Germania e Danimarca, sarebbero stati il risultato di azioni legate alla Russia o a forze simpatizzanti con essa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
