La Russia ha bombardato l’Ucraina con più di cinquecento droni e cinquanta missili

Nella notte tra il 5 e il 6 ottobre, un massiccio attacco russo con circa cinquecento droni e cinquanta missili ha colpito gli Oblast di Leopoli, Ivano-Frankivsk, Zaporizhzhia,?ernihiv, Sumy, Kharkiv, Kherson, Odessa e Kirovohrad. I morti, secondo il Kyiv Independent, sono almeno sei, ma il bilancio potrebbe aumentare (ci sono almeno diciotto feriti). Leopoli era stata bombardata anche la notte prima: il raid russo ha sfiorato un treno con a bordo centodieci volontari italiani di almeno trentacinque associazioni (tra cui Azione Cattolica, Anci, Movi, Masci, Agesci, Base Italia, Fondazione Gariwo, Piccoli Comuni del Welcome, Reti della Carità, Progetto Sud, Ordine Francescano Secolare), diretti verso il confine tra Ucraina e Polonia dopo aver terminato la missione umanitaria del Mean, il Movimento europeo di azione non violenta. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

