La Russia ha bombardato l’Ucraina con più di cinquecento droni e cinquanta missili

Nella notte tra il 5 e il 6 ottobre, un massiccio attacco russo con circa cinquecento droni e cinquanta missili ha colpito gli Oblast di Leopoli, Ivano-Frankivsk, Zaporizhzhia,?ernihiv, Sumy, Kharkiv, Kherson, Odessa e Kirovohrad. I morti, secondo il Kyiv Independent, sono almeno sei, ma il bilancio potrebbe aumentare (ci sono almeno diciotto feriti). Leopoli era stata bombardata anche la notte prima: il raid russo ha sfiorato un treno con a bordo centodieci volontari italiani di almeno trentacinque associazioni (tra cui Azione Cattolica, Anci, Movi, Masci, Agesci, Base Italia, Fondazione Gariwo, Piccoli Comuni del Welcome, Reti della Carità, Progetto Sud, Ordine Francescano Secolare), diretti verso il confine tra Ucraina e Polonia dopo aver terminato la missione umanitaria del Mean, il Movimento europeo di azione non violenta. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
Il messaggio ricevuto oggi da mio papà, tra i 100 italiani della missione Mean che viaggiavano oggi da Kiev alla Polonia in una zona nella quale la Russia ha bombardato uccidendo a 10km 4 persone. - X Vai su X
#StandWithUkraine Immagini rare: manifestazione a sostegno dell’Ucraina in Siria. Nella città siriana di Maarrat an-Numan si è svolta una manifestazione pro-Ucraina, i cui partecipanti hanno protestato contro la normalizzazione dei rapporti tra Siria e Russia. Vai su Facebook
La Russia ha bombardato l’Ucraina con decine di missili e droni, uccidendo almeno 4 persone - Nella notte tra sabato e domenica la Russia ha compiuto una serie di nuovi bombardamenti contro l’Ucraina, uccidendo 4 persone e ferendone 37. Lo riporta ilpost.it