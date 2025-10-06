La Ruota della Fortuna | arrivano il GiraMondo e un nuovo premio finale

La Ruota della Fortuna intensifica la sfida contro Affari Tuoi con due novità che entreranno in gioco a partire da stasera. Gerry Scotti presenterà infatti al pubblico il nuovo round GiraMondo, insieme a un premio finale nuovo di zecca. Davide Maggio vi svela di cosa si tratta. Come funziona il GiraMondo. Il GiraMondo darà il via a tutte le partite del game show, sostituendo La Ruota del Tempo. Entrando nello specifico, si tratta di un round veloce, dedicato ogni sera a una nazione diversa, che permetterà al concorrente che darà la soluzione di prendere la mano di gioco. Il tabellone avrà ad oggetto una parola molto strana in uso in un determinato paese e, dunque, la frase consisterà nella descrizione del significato di quella parola. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - La Ruota della Fortuna: arrivano il GiraMondo e un nuovo premio finale

In questa notizia si parla di: ruota - fortuna

Gerry scotti conquista canale 5 con la ruota della fortuna

La ruota della fortuna a che ora inizia e finisce oggi 17 luglio 2025

Gerry Scotti e il miracolo Ruota della Fortuna. Autentica sorpresa dell'estate tv

LaRuotaDellaFortuna - X Vai su X

Il successo de La Ruota della Fortuna ha accelerato il cambiamento. Ecco quando inizia la nuova stagione del tg satirico Vai su Facebook

La Ruota della Fortuna: arrivano il GiraMondo e un nuovo premio finale - La Ruota della Fortuna: arriva la nuova manche GiraMondo e un nuovo premio finale. Si legge su davidemaggio.it

Ascolti tv 4 settembre, Ruota della Fortuna contro Affari Tuoi: chi ha vinto la sfida tra Scotti e De Martino - Giovedì 4 settembre, per la prestigiosa fascia dell’access prime time, è andata in scena una nuova sfida tra Affari Tuoi e la Ruota della Fortuna, rispettivamente su Rai1 e Canale 5. Da fanpage.it