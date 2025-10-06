La Roma vince senza punte Dovbyk è questo | se solo Gasp avesse un Kean

Non vi chiediamo se sia successo (perché siamo sicuri che la risposta è sì), bensì quante volte durante i 90 minuti di ieri avete pensato: “Se solo Gasperini avesse un Kean per le mani.”. Noi onestamente abbiamo perso il conto, perché questa Roma al momento vince senza una straccio di punta, e pensare a cosa potrebbe essere con un attaccante serio fa digrignare i denti. La mente torna subito all’estate 2024, quando la dirigenza giallorossa decideva di spendere 30 milioni di parte fissa più 6 di bonus (e il 10% sulla futura rivendita) per prendere Dovbyk dal Girona, mentre la Fiorentina prelevava uno scontento Kean dalla Juventus per 13 milioni più 5 di bonus. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

