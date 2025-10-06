La Roma capolista alla seconda sosta della stagione è la sorpresa che in pochi attendevano, forse nemmeno Gian Piero Gasperini nei giorni della Grande Delusione (di mercato) e delle Grandi Spiegazioni: perché non sono arrivati l’esterno e l’attaccante richiesto, quali sono i paletti della Uefa, chi è il colpevole ammesso che esista un colpevole. Invece i giallorossi sono in testa alla classifica insieme al Napoli con un filotto quasi perfetto di partite: 5 vittorie e una sola sconfitta, maturata a sorpresa anch’essa all’Olimpico contro uno dei Torino peggiori dell’era Cairo. I primi 15 punti conquistati nelle prime 9 ore di campo del campionato sono, come dicono gli allenatori preparati, fieno in cascina in attesa di momenti peggiori. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - La Roma di Gasperini vola, ma i numeri dicono che non è da scudetto