È prima in classifica (a pari merito col Napoli ), ma gioca malissimo. Ha vinto cinque partite su sei, meritandone sì e no un paio. Ha subito appena due gol da inizio campionato, che avrebbero potuto essere tranquillamente il doppio, o il triplo. Perché la Roma di Gasperini non dovrebbe pronunciare la parola scudetto. È una domanda e anche un po’ un’affermazione. Il campionato arriva alla seconda sosta per le nazionali con le gerarchie già abbastanza delineate: davanti ci sono tutte le favorite, senza grossi distacchi e nemmeno sorprese. La principale probabilmente è proprio la presenza, insieme a Napoli, Milan, Inter e Juve, anche dei giallorossi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La Roma di Gasperini prima in classifica alla sosta: perché non pronunciare la parola scudetto