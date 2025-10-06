La Roma di Gasperini prima in classifica alla sosta | perché non pronunciare la parola scudetto
È prima in classifica (a pari merito col Napoli ), ma gioca malissimo. Ha vinto cinque partite su sei, meritandone sì e no un paio. Ha subito appena due gol da inizio campionato, che avrebbero potuto essere tranquillamente il doppio, o il triplo. Perché la Roma di Gasperini non dovrebbe pronunciare la parola scudetto. È una domanda e anche un po’ un’affermazione. Il campionato arriva alla seconda sosta per le nazionali con le gerarchie già abbastanza delineate: davanti ci sono tutte le favorite, senza grossi distacchi e nemmeno sorprese. La principale probabilmente è proprio la presenza, insieme a Napoli, Milan, Inter e Juve, anche dei giallorossi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: roma - gasperini
Benitez elogia la Roma: “Ranieri e Gasperini, fusione di competenze assolute”
Roma Club Pisa: “Con Gasperini magari riusciremo a strappare un biglietto per Istanbul”
Roma, è iniziata l’era Gasperini: via alle doppie sedute e notti a Trigoria
#Gasperini chiede credito per la sua #Roma: ma quanto in alto possono arrivare i giallorossi? - X Vai su X
La Roma vince a Firenze La squadra di Gasperini reagisce dopo il gol di Kean e ribalta la partita con le reti di Soulé e Cristante. Tanto lavoro da fare ancora, dopo la sosta ci sarà l’Inter, ma intanto ci godiamo la classifica. Commenti? Vai su Facebook
Fiorentina-Roma, Gasperini: "Non ci danno credito ma continuiamo a crescere" - La Roma va alla sosta da prima in classifica e Gasperini elogia i suoi: "Premio alle loro prestazioni. Si legge su sport.sky.it
La Roma è prima in classifica dopo sei giornate: difesa solida ma l'attacco preoccupa - Se ci avessero pensato poco più di un mese fa, difficilmente la Roma e Gasperini avrebbero potuto immaginare un inizio di campionato migliore di questo: 5 vittorie nelle prime 6 e primo posto in ... Secondo msn.com