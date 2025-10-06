La rincorsa di Nicolò Cambiaghi

Tra il 2018 e il 2020 la squadra Primavera dell’Atalanta rappresentava il meglio che il calcio giovanile italiana aveva da offrire. Impressionò per talento e bellezza del gioco, vinse due scudetti di fila, segnò un sacco di reti, merito, soprattutto, di un centrocampo colmo di talento (Andrea Colpani, Dejan Kulusevski) e un tridente di tecnica, corsa e potenza. A destra scorrazzava Amad Diallo Traoré (ora solo Amad Diallo, esterno d’attacco del Manchester United); al centro segnava invece Roberto Piccoli, tra i centravanti di categoria più prolifici. La fascia sinistra dell’attacco nerazzurro era percorsa avanti e indietro da Nicolò Cambiaghi. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - La rincorsa di Nicolò Cambiaghi

L'esterno sinistro dal basso del suo metro e settantatré centimetri sembrava essere diventato un retaggio del passato, e invece ha dimostrato che nel Bologna di Vincenzo Italiano e nel calcio moderno ...