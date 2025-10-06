La rinascita e le contraddizioni del sud degli Stati Uniti 

Internazionale.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È uscito dall’isolamento e oggi ha una grande influenza sul resto del paese. Ma la sua crescita dipende anche dagli immigrati che Trump vorrebbe cacciare. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

la rinascita e le contraddizioni del sud degli stati uniti160

© Internazionale.it - La rinascita e le contraddizioni del sud degli Stati Uniti 

In questa notizia si parla di: rinascita - contraddizioni

Gli Stati Uniti di Trump investiranno sulla Zes unica del Sud in cambio del sostegno italiano alla cantieristica Usa - "L'Italia contribuirà alla rinascita marittima del settore cantieristico statunitense, mentre gli Stati Uniti valuteranno le opportunità di investimento offerte dal sempre più positivo ambiente ... Lo riporta ilsecoloxix.it

Trump ha ridotto al 15 per cento i dazi sulle merci importate dalla Corea del Sud - I governi di Stati Uniti e Corea del Sud hanno annunciato un accordo sull’entità dei dazi a cui l’amministrazione del presidente Donald Trump sottoporrà le merci sudcoreane: saranno del 15 per cento, ... ilpost.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Rinascita Contraddizioni Sud Stati