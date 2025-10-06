La riminese arrestata da Israele | Trattata come una criminale Mi negavano anche l’acqua

A casa, finalmente. Atterrata insieme ad altri attivisti italiani sabato sera a Roma, ieri pomeriggio Michela Monte è rientrata a Rimini. "Sono felice di essere di nuovo a casa. E felice per le tante manifestazioni in piazza, perché ci hanno sostenuto e ci hanno aiutato, insieme alle autorità, a rientrare", sono le prime parole della 49enne riminese che faceva parte della missione della Global Sumud Flotilla. Giornalista freelance, Monte era imbarcata sul peschereccio Estrella y Manuel. Quando è stata arrestata? "La nostra barca è stata intercettata alle 5 di giovedì, a 40 miglia da Gaza. La Marina israeliana ci ha circondato, ha sparato con i cannoni ad acqua, poi ci ha fatto spegnere il motore e obbligato a metterci a prua fino a quando sono saliti a bordo i soldati, armati fino ai denti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

