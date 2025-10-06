La riforma della professione forense Un testo atteso che modernizza l' Avvocatura e ne riconosce la centralità nella società

Iltempo.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 4 settembre scorso, il Consiglio dei ministri ha approvato, su proposta del Ministro della giustizia Carlo Nordio, il disegno di legge-delega di riforma della professione forense. Il testo è frutto del lavoro di condivisione tra Consiglio nazionale forense ed esecutivo ed introduce diverse novità: dall'accesso alla professione, ai compensi; dall'esercizio collettivo dell'attività professionale, alla disciplina delle incompatibilità; dalla disciplina del segreto professionale fino alla c.d. monocommittenza. La riforma riafferma anzitutto il ruolo fondamentale dell'avvocato per il rispetto dei principi dello stato di diritto e la corretta amministrazione della giustizia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

la riforma della professione forense un testo atteso che modernizza l avvocatura e ne riconosce la centralit224 nella societ224

© Iltempo.it - La riforma della professione forense. Un testo atteso che modernizza l'Avvocatura e ne riconosce la centralità nella società

In questa notizia si parla di: riforma - professione

Riscatto della laurea per il personale scolastico: la proposta di riforma che abbassa i costi e valorizza la professione

Riforma parrucchieri ed estetiste: esame di abilitazione, nuove figure professionali e sanzioni più salate. Le ipotesi contro l'abuso di professione

Responsabilità e incertezze normative mettono a rischio la professione dei tecnici, Fondazione Inarcassa lancia 2 proposte di riforma

riforma professione forense testoRiforma della professione forense: era ora! - Francesco Paolo Bello (managing partner di Deloitte Legal): «Un testo atteso che modernizza l’Avvocatura e ne riconosce la centralità nella società» ... Scrive corriere.it

L'avvocatura del futuro: presentato ddl delega per riforma forense - A pochi giorni dall’approvazione in consiglio dei ministri, è stato presentato, in una conferenza stampa alla Camera dei deputati, il disegno di legge delega per la riforma dell’ordinamento della prof ... Lo riporta adnkronos.com

Cerca Video su questo argomento: Riforma Professione Forense Testo