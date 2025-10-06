Firenze, 6 ottobre 2025 – Sul dibattito aperto dal Manifesto per la reindustrializzazione della Toscana firmato dagli economisti Marco Buti, Stefano Casini Benvenuti e Alessandro Petretto, interviene il direttore di Cna Firenze Metropolitana, Lorenzo Cei, che invita a calare le strategie industriali nella realtà delle imprese. Cosa manca secondo lei nel dibattito sul Manifesto? "La diagnosi è giusta, ma manca l’esame del “paziente”. Si parla di manifattura, ma non si parte dai luoghi dove davvero si produce: le aree artigianali e manifatturiere nate con i piani degli anni ’90. Sono questi i cuori pulsanti dell’economia toscana, dove operano migliaia di imprese che danno lavoro e innovano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “La reindustrializzazione non nasce nei convegni ma nei capannoni”: Cei (Cna Firenze) chiama la politica tra le imprese