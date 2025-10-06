In atto una rivoluzione grazie all’Obiettivo 1 del Programma Regionale che promuove competitività e trasformazione digitale Guardare alla Calabria oggi equivale a guardare a “una punta d’Europa” che si presenta “più competitiva e intelligente”. Una regione che è protagonista attiva nell’aggiornamento delle tecnologie emergenti e che, a tal riguardo, prende ‘per mano’ le imprese. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - La Regione punta sugli investimenti per le tecnologie emergenti LE IMPRESE CALABRESI ENTRANO NEL FUTURO