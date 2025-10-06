La raccolta fondi per la piccola Coral | Possiamo aiutarla ad avere un futuro più sereno
“Non possiamo restituirle ciò che le è stato tolto, ma possiamo essere parte della sua vita aiutandola ad avere un futuro più sereno, accompagnandola, nel nostro piccolo, lungo il suo cammino”. Con queste parole è stata lanciata una raccolta fondi a favore della piccola Coral Ursich, figlia di. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
